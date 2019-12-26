"Уколы красоты" не пустили из Эстонии в Россию. Коробки с омолаживающим средством пытались пронести через границу в Ивангороде

Как сообщает 26 декабря пресс-служба Кингисеппской таможни, две жительницы эстонской Нарвы, направлявшиеся в Россию, проследовали через границу по "зеленому коридору", заявив, что товаров, обязательных для письменного декларирования, у них нет. При этом у одной при себе было 8 коробок со шприцами, предназначенными для "уколов красоты" (популярной гиалуроновой кислотой), у второй — 9. Дамы пояснили, что купили средство в интернете, нужно оно им для личного пользования, а направляются они в Санкт-Петербург в салон красоты.

Если общий вес товара, обнаруженного у путешественниц, составил меньше одного килограмма, то груз, который нес с собой житель Ивангорода, оказался более весомым — он попытался протащить 46 коробок "уколов красоты" общим весом более шести килограммов. Мужчина пояснил, что в Нарве ему предложили пронести в Россию сумку с косметикой, пообещав вознаграждение. Передать он ее должен был указанному лицу.

"Во всех трех случаях имеет место нарушение таможенного законодательства. Такое количество товара не попадает под категорию для личного пользования. Стоит отметить, что стоимость одного такого укола в России начинается от 10 000 рублей", — пояснили в пресс-службе таможни.

В отношении переносчиков "уколов красоты" составлены административные протоколы по части 1 стати 16.2 КоАП РФ ("Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров").