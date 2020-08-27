Угроза отправить русских убивать белорусов уже не забудется. Совладелец российского СМИ о влиянии Кремля на ситуацию в Беларуси

Путин ваш этот — поразительно талантливый геополитик, конечно. Ткните пальцем в любого диктатора, которого скинули (или в процессе) за последние лет 15-20 — увидите, что на большинство из них Путин ставил. Если это обещание вооруженной поддержки имело целью вдохновить кого-то из лукашенковской опричнины — то тем стоило бы сначала изучить путинский track record.

Если представить прям самый черный сценарий, какой-то формат поглощения Беларуси Россией, — то это мгновенное ускорение турбулентности: еще 9 миллионов человек с европейским самосознанием и мощнейшим мотивом бороться за свободу. По всей Беларуси развесили национальные флаги сразу, как только увидели, что опричнина уже не успевает все их снимать. Если вдруг в Кремле повторяют ошибку Лукашенко, начинают верить своему собственному телевизору (хотя первое правило драг-дилера — не потреблять собственный стафф) — то им много чего еще предстоит понять про белорусов. Которые сильно, очень сильно отличаются от ”кучки поддерживаемых Польшей нацистов”, обсуждаемой на федеральном ТВ. Вспомните, как республики Балтии ускоряли крушение совка: не будь их, тот мог бы ещё немного протянуть.

Но это вряд ли, конечно. Угрозы Путина больше похожи на попытку ”вставить ногу в дверь”, чтобы выторговать у Европы за не-поддержку Лукашенко что-нибудь типа Северного потока-2, или что там у них сейчас на повестке. Просто у всего есть цена, и у такой торговли тоже. Угроза отправить русских убивать белорусов уже не забудется. И понятно, что от всего, что создает для этой угрозы предпосылки, типа ”союзного государства” и других междиктаторских бумажек, белорусы будут стараться избавиться при первой же возможности.

Ну и отдельно поразительно, конечно, что при таком пристальном интересе к теме не прозвучало ни единого слова про десятки русских (точной цифры не видел, но это гораздо больше 33 ”вагнеровцев”, вокруг которых было столько крику), которых по беспределу и ни за что арестовывали в Беларуси этим летом, особенно — в эти дикие 9-13 августа. Часть прошли через избиения и издевательства в Окрестино и Жодино — и говорят, что посольство даже не дернулось помогать. Несколько ещё сидят, кто-то (Дмитрий Попов, Андрей Новиков) уже третий месяц, им шьют уголовки — такие же нелепые, что и любым белорусским ”политическим”.