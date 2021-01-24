Ученые установили связь расы и тяжести течения коронавируса

Ученые проанализировали данные 1737 пациентов в возрасте старше 16 лет с подтвержденным COVID-19. Все они были госпитализированы в пять больниц в период с 1 января по 13 мая 2020 года. Из них выходцами из Азии были 538 больных (31%), 340 (20%) — афроамериканцы, 707 (40%) — белые. К 30-му дню после госпитализации умерли 511 пациентов, или 29% от общего числа.

Выходцы из Азии в 1,54 раза чаще, а пациенты с темным цветом кожи в 1,8 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и получали вентиляцию легких по сравнению с белыми пациентами, следует из исследования. Вероятность смерти у людей азиатского происхождения была в 1,49 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи, а у афроамериканцев — в 1,3 раза выше.

”Анализ показывает, что пациенты азиатского и афроамериканского происхождения страдали непропорционально высокой преждевременной смертью от COVID-19”, — заключили исследователи.

Первое в мире место по числу смертей в мире занимают США, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В стране зафиксировали 417,4 тыс. летальных исходов от коронавируса. Второе место занимает Бразилия, где от инфекции умерли 216 тыс. человек. Затем следует Индия, где зафиксировали 153 тыс. смертей от COVID-19.