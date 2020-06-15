Учения в небе Эстонии: для перехвата самолетов НАТО в воздух были подняты российские истребители
Дежурные силы ПВО Западного военного округа России зафиксировали стратегические бомбардировщики В-52H ВВС США и иностранные самолеты-разведчики над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны РФ.
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