Участниц Pussy Riot подозревают в наезде на полицейского

Полиция задержала в центре Москвы участницу группы Pussy Riot Марию Алехину и муниципального депутата Люсю Штейн после наезда на полицейского во время массовой акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, сообщил источник в правоохранительных органах российским информагентствам ТАСС и "Интерфакс" в воскресенье, 24 января.

"Вчера незадолго до полуночи в Большом Афанасьевском переулке автомобиль, в котором находились Алехина и Штейн, задел бампером сержанта 2-го спецполка столичного главка МВД и наехал ему на ногу. Алехина и Штейн задержаны, решается вопрос о привлечении их к ответственности ", — цитирует, в частности, слова собеседника агентство "Интерфакс". Источник также сообщил, что пострадавшему полицейскому, который участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях, оказали помощь врачи. Аналогичную информацию передает информационное агентство ТАСС.В то же время адвокат Дмитрий Захватов заявил, что Алехина и Штейн 23 января вообще не находились за рулем, а потерпевший и правоохранительные органы пока не предъявляли никаких претензий. В то же время Захватов подтвердил, что Алехина и муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн задержаны, и на них составлены протоколы об организации несогласованной акции.

Адвокат: Они вообще не были за рулем



Защитник также сообщил, что активистки в тот день вообще не были за рулем автомобиля, а задержали их около Большого театра, примерно в двух километрах от Большого Афанасьевского переулка, где, по версии источников ТАСС и "Интерфакса", произошел наезд.

Позже издание"ОВД-Инфо" опубликовало видеозапись, сделанную Марией Алехиной. На видео полицейский сообщает Алехиной, что на нее и еще двух человек поступила жалоба из-за "призывов". На записи видны Большой театр и улица Охотный ряд, а сама активистка без машины.

В комментарии "Медиазоне" Мария Алехина сообщила, что активистки никого не сбивали, потому что у них нет ни прав, ни машины.

"Они разместили в интернете информацию о том, что они в субботу выходят на акцию за освобождение Навального. Они вышли, и за это их привлекли. Их задержали и составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия)", — пояснил адвокат Дмитрий Захватов.