”Убойная доза”: как школьников губит снюс

”Снюс обладает эффектом, в какой-то степени похожим на наркотический. При этом спокойно перенести единовременное мощное поступление никотина может далеко не каждый организм, тем более детский. Возникает отравление никотином, нередко сопровождающееся тошнотой, рвотой, сильными головными болями. Но главное, это приводит к очень серьезной никотиновой зависимости, причем впоследствии доза только увеличивается, — пояснил ”Газете.Ru” врач психиатр-нарколог Андрей Болонкин. — В этом случае снюс такой же коварный как никотин — можно годами употреблять и ничего, а потом последствия проявляются. Кроме того, неизвестно кто его производит. Могут встречаться и подделки с еще более вредными веществами в составе”.

”Вы еще пожалеете, что ввязались”





Продажа снюса в России началась в начале 2000-х годов. Тем не менее уже в декабре 2015 года эксперты пришли к выводу, что его потребление нужно ограничить — тогда за оптовую и розничную продажу этого табачного изделия установили штраф. Для физических лиц в размере 4 тыс. рублей, должностных — до 12 тыс. рублей, юридических — до 60 тыс. рублей.

Однако злоумышленники нашли лазейку в законодательстве, которая позволяет им избегать наказания.

”В химическом регламенте закона, запрещающего снюс, прописано, что это изделие из табака. Однако производители уже приспособились — они делают леденцы, чайные пакетики, даже кусочки яблок, пропитанные никотином. Называется все это ”чистый никотин” или ”никотиновая смесь” — слово ”табак” нигде не употребляется”, — рассказала ”Газете.Ru” член комитета ГД по бюджету и налогам Вера Ганзя.

Наказать распространителей снюса не могут даже правоохранительные органы, так как они продают товары с никотином, который законом не запрещен.

”Снюс запрещен практически во всех странах Европы — исключение составляют только Швеция и Норвегия. В России же он представляет целый подпольный рынок, на котором вращаются в основном криминальные деньги.

И бизнес этот постоянно требует расширения, поэтому в него вовлекают тех, кто может легко поддаться — подростков. При этом, для сравнения: содержание никотина в сигаретах составляет 10-15 мг. Самый крепкий снюс содержит 68 мг — для детского организма это просто убойная доза”, — подчеркивает Ганзя.

28 ноября в Госдуму был внесен ряд законопроектов, которые должны устранить пробелы в уже существующем законодательстве. Один из них подразумевает внесение изменений в ФЗ №15, в котором ранее был прописан запрет на снюс.

”К этому закону привязаны статьи административного кодекса — мы предлагаем их усилить. Теперь штрафы для граждан будут достигать от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей и для юрлиц — от 100 до 300 тыс. рублей. Для первой и второй категории предусмотрены административные аресты до 15 суток”, — рассказала Ганзя.