Убивший студентку преподаватель СПбГУ планировал суицид в костюме Наполеона

По данным издания, он рассказал следствию, что планировал свести счёты с жизнью после того, как избавится от частей тела своей 24-летней ученицы Анастасии Ещенко. Это должно было произойти в Петропавловской крепости на глазах у туристов, будучи в костюме Наполеона, который был объектом многих исследований историка. При себе у него было бы прощальное письмо, а дома бы лежало завещание.

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