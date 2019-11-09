09.11.2019, 18:50

Убивший студентку преподаватель СПбГУ планировал суицид в костюме Наполеона

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napoleon-ria2
napoleon-ria2

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасию Ещенко, планировал совершить суицид. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает 47news.

По данным издания, он рассказал следствию, что планировал свести счёты с жизнью после того, как избавится от частей тела своей 24-летней ученицы Анастасии Ещенко. Это должно было произойти в Петропавловской крепости на глазах у туристов, будучи в костюме Наполеона, который был объектом многих исследований историка. При себе у него было бы прощальное письмо, а дома бы лежало завещание.

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