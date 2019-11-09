Убивший студентку преподаватель СПбГУ планировал суицид в костюме Наполеона

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасию Ещенко, планировал совершить суицид. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает 47news.
По данным издания, он рассказал следствию, что планировал свести счёты с жизнью после того, как избавится от частей тела своей 24-летней ученицы Анастасии Ещенко. Это должно было произойти в Петропавловской крепости на глазах у туристов, будучи в костюме Наполеона, который был объектом многих исследований историка. При себе у него было бы прощальное письмо, а дома бы лежало завещание.
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