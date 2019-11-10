Убитая и расчлененная выпускница СПбГУ была дочерью подполковника МВД

По данным сайта управления МВД по Калининскому району, подполковник внутренней службы Галина Ещенко — начальник отделения по работе с личным составом, служит в полиции с 2005 года, до этого была педагогом в школе станицы Старовеличковской. Имеет поощрения и ведомственные награды. В ГУ МВД по Краснодарскому краю эту информацию пока не прокомментировали.

"Конечно, знаю семью. Да, подполковник, Галина Георгиевна, кадровик. Мы только вчера вечером все узнали, сейчас все шокированы <…> Мы работали с ее отцом, он тренером работал, учителем физкультуры, в школе работает. Сын, он в сборной России по футболу по молодежке, воспитанник "Краснодара", — сказал собеседник агентства.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

Убийство 24-летней Анастасии Ещенко, аспирантки СПбГУ и учительницы истории, произошло еще 7 ноября. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, историк Олег Соколов застрелил свою бывшую ученицу, после чего спрятал труп.

Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, жертва была возлюбленной Соколова. Они жили вместе в его квартире на набережной Мойки, где потом было обнаружено ее обезглавленное тело. По предварительным данным, мотивом убийства могло стать то, что Ещенко с неприязнью относилась к двум дочерям доцента СПбГУ.