У женщины, которую ударил полицейский на акции протеста в Москве, диагностировали сотрясение головного мозга

Как сообщила ”Зоне права” адвокат девушки Татьяна Молоканова, от госпитализации Сосновская отказалась.

13 августа Таганский суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении Дарьи Сосновской. На акции 10 августа на девушку составили протокол о нарушении порядка проведения митинга. Ей грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 40 часов.

Дарью Сосновскую задержали 10 августа в районе Китай-города после того, как она вступилась за задержанного мужчину с хромотой. У одного из полицейских, которые тащили Сосновскую к автозаку, упала дубинка, и он ударил девушку кулаком в живот. Возле автозака ее также ударили по голове.

Первоначально у Сосновской зафиксировали ушибы головы и грудной клетки. 12 августа она пожаловалась в СК на действия полицейских. Управление МВД по Москве начало проверку по факту избиения Сосновской.

Глава правозащитной группы ”Агора” Павел Чиков пообещал 100 тысяч рублей за имя полицейского, ударившего Сосновскую. Baza заявила, что его зовут Сергей Цыплаков, но в МВД это отрицают.