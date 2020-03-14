У здания ФСБ в центре Москвы начались жесткие задержания

Мэрия Москвы ранее отказалось согласовать шествие и митинг в центре города, предложив организаторам переместиться в Люблино. В ответ они решили поменять формат акции и выстроиться в живую цепь возле здания ФСБ.

Среди задержанных оказался глава движения ”За права человека”. Лев Пономарев и лидер ”Левого фронта” Сергей Удальцов. Всего, по данным сайта ”ОВД-Инфо” в автозаках оказалось по меньшей мере 8 человек.