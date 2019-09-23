У семьи уроженца Эстонии Антона Вайно нашли недвижимость на десятки миллионов евро

В список объектов недвижимости издание, в частности, включило квартиру на Большой Якиманке, 26, в Москве, которой владеют отец и дед Антона Вайно (общая площадь 104,4 квадратных метра, цена 55,4 миллиона рублей).

Также семье Вайно принадлежит квартира в Руновском переулке, 5 (площадь 85,4 квадратных метров, стоимость 32 миллиона рублей). Ее Вайно получил от властей Москвы в 2006 году, а спустя три года подарил Галине Петровне Шуленковой, которая, как предполагает издание, является его тещей.

Третья и самая дорогая московская квартира — в ”Доме на Тишинке” (площадь 155,5 квадратных метров, стоимость 115 миллионов рублей) — записана на жену главы администрации президента Елену Шуленкову и его сына, Александра Вайно. Их соседи — сотрудники администрации президента, несколько губернаторов, замгенпрокурора Николай Винниченко и руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Супруга Антона Вайно также в 2012 году несколько месяцев владела участком и двумя домами в некоммерческом партнерстве индивидуальных застройщиков ”Речное” в Барвихе на Рублево-Успенском шоссе. Их стоимость около 500 миллионов рублей.