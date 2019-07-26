"У нас у всех станет немножко больше свободы. Или немножко меньше". Муниципальный депутат — об акциях протеста в Москве

"Завтра — важный день, — пишет Юрий. — Траектория развития событий во всей стране чуть-чуть изменится — к лучшему или к худшему. У нас у всех станет немножко больше свободы. Или немножко меньше. Такое бывает не каждый день и не каждый месяц. Возможно, не каждый год".

"Да, вероятно будут задержания. Но очень важно, тот, кто боится задержаний, тот уже носит свою несвободу внутри себя. Тот, в сущности, уже чуть-чуть раб любого, кто догадается прикрикнуть построже", — добавляет он.

Полностью обращение можно прочитать ЗДЕСЬ.

Поводом для акции протеста стал отказ избирательной комиссии зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.