"У нас у всех станет немножко больше свободы. Или немножко меньше". Муниципальный депутат — об акциях протеста в Москве

"Завтра — важный день, — пишет Юрий. — Траектория развития событий во всей стране чуть-чуть изменится — к лучшему или к худшему. У нас у всех станет немножко больше свободы. Или немножко меньше. Такое бывает не каждый день и не каждый месяц. Возможно, не каждый год".
"Да, вероятно будут задержания. Но очень важно, тот, кто боится задержаний, тот уже носит свою несвободу внутри себя. Тот, в сущности, уже чуть-чуть раб любого, кто догадается прикрикнуть построже", — добавляет он.
Полностью обращение можно прочитать ЗДЕСЬ.
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