”У нас пять рабочих диагнозов”. Главврач омской больницы — о состоянии Алексея Навального

”У нас на сегодняшний день пять рабочих диагнозов. К сожалению, я их сейчас назвать не могу… Но могу сказать, что они все рабочие, мы все их отрабатываем. Их отрабатывают реаниматологи, их отрабатывают неврологи, их отрабатывают нейрофизиологи. Их отрабатывают все. Все смежные специалисты подключены, все работают. Мы все боремся за жизнь нашего пациента”, — цитирует его ”НГС.Омск”.

Главный врач омской больницы, где сейчас находится Алексей Навальный, рассказал, что на сегодняшний день у врачей пять рабочих диагнозов. На консилиуме с московскими коллегами решили, что говорить о транспортировке пока рано, потому что состояние пациента нестабильное. pic.twitter.com/4AmExZeMZ1 — lifenews_ru (@lifenews_ru) August 21, 2020

Главврач сообщил, что, по данным на 8 утра по местному времени (5 утра по Москве), состояние Алексея Навального улучшилось, но ”четкой стабильности его состояния” добиться не удалось.

Утром 21 августа врачи провели консилиум, в котором участвовали специалисты из Центра нейрохирургии имени академика Бурденко и Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Врачи посчитали преждевременным перевозить Навального в другую больницу — соратники политика настаивают на его перевозке на лечение в Германию.

”Необходимо добиться полной стабилизации пациента, — сказал Мураховский. — Только в этом случае мы можем говорить о том, что он может быть доставлен туда, куда желают родственники по согласованию со всеми структурами”.

Утром 21 августа соратники Алексея Навального сообщили, что врачи запретили перевозить политика, поскольку он нестабилен и ”нетранспортабелен”. Это произошло незадолго до того, как в Омск прибыл самолет, на котором Навального собирались доставить в Германию.

Жена политика Юлия Навальная считает, что врачи пытаются помешать обнаружить вещество, которым отравили оппозиционера. По словам соратников Навального, представители транспортной полиции подтвердили, что в организме оппозиционера нашли вещество, опасное для жизни окружающих, но не раскрыли его название. Официально в полиции это не подтверждают, говоря, что результаты экспертизы еще не готовы.