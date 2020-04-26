У двух депутатов Госдумы РФ выявлен коронавирус

Он рассказал, что две недели назад коронавирус обнаружился у его водителя. После этого Калашников самоизолировался. "Я сидел на карантине, а в понедельник вот проявились симптомы", — сообщил он РБК, отметив, что ни с кем не контактировал во время карантина.

По словам депутата, у него высокая температура, но он не подключен к аппарату ИВЛ, передает "Интерфакс". Все, кто мог с ним контактировать, отправлены на карантин, а в помещениях проведена дезинфекция, сообщил ТАСС источник в Госдуме. Часть сотрудников аппарата Думы работает в удаленном режиме, некоторые из них приезжают на Охотный ряд "для выполнения конкретных задач", к примеру, для организации видеоконференций.

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин уточнил, что на последнем заседании нижней палаты 17 апреля Калашников не присутствовал. Не участвовал он и в мероприятиях по случаю 150-летия со дня рождения Ленина 22 апреля. Руководство партии не планирует предпринимать дополнительных мер безопасности.

По данным источника "Интерфакса" в Госдуме, помимо водителя Калашникова, с коронавирусом госпитализированы еще трое водителей, возящих депутатов. Ни к кому конкретно они не прикреплены.

Кроме того, COVID-19 подтвердился у депутата Госдумы от КПРФ, первого зампредседателя комитета по международным делам Дмитрия Новикова. Политик сам подтвердил это ТАСС, у него двусторонняя пневмония. По его словам, коронавирусную инфекцию выявили и тест, и компьютерная томография легких. Новиков добавил, что у него нет предположений, от кого он мог заразиться: "Контактов разных было много".

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!