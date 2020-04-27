”У Центробанка РФ хитрая стратегия”: Гуриев рассказал о том, что будет с рублем

”Конечно, рубль — это нефтяная валюта и каждое снижение цены на нефть приведет к ослаблению рубля. Пока предсказывать что ли очень трудно. У ЦБ огромные валютные резервы, при помощи которых он может наказывать спекулянтов. Предсказывать трудно, потому что цены на нефть не предсказуемы и у ЦБ достаточно хитрая стратегия, по поддержанию курса рубля на уровне, о котором он нам не сообщает. В целом, он приверженец стратегии гибкого курса рубля, поэтому рубль будет следовать за нефтью так или иначе. Центральный банк позволит рублю потерять свою стоимость для того, чтобы восстановить конкурентоспособность российских производителей. Эта стратегия позволит удержать инфляцию в рамках”, — рассказал Гуриев.

Также в интервью он прокомментировал рекордное падение цены на нефть, срыв и последующее соглашение сделки ОПЕК+, соперничество между Россией и Саудовском Аравией.

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