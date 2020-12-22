"У больного мания величия. Говорят, он сравнивает себя с Иисусом". Дмитрий Песков — об Алексее Навальном

При этом Песков отметил, что ФСБ вчера прокомментировала разговор ”достаточно исчерпывающе и однозначно”. Навального Песков назвал ”больным”, подчеркнув, что это его личная точка зрения.

"Я вам что могу сказать. Так, чуть-чуть злоупотреблю и наверное позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. Здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее".

21 декабря Навальный опубликовал запись разговора с человеком, которого представил как Константина Кудрявцева. Он ранее упоминался в журналистском расследовании о специальной группе ФСБ, которая несколько лет следила за Навальным и могла его отравить. В беседе с Навальным, который представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Кудрявцев фактически подтвердил свою причастность к покушению.

Через несколько часов после публикации ролика ФСБ назвала его подделкой, а расследование о причастности спецслужбы к отравлению Навального — ”спланированной провокацией”. Ведомство заявило, что проведет в связи с этим проверку.