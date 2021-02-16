16.02.2021, 18:13

У автозаков бьют шокерами, полицейские лгут в суде, в камерах делают шахматы из хлеба. RusDelfi поговорил с арестантом СИЗО "Сахарово"


Андрей Шумаков
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Задержание во время акций протеста в Москве
Задержание во время акций протеста в МосквеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Задержанный на митинге в поддержку Алексея Навального на условиях анонимности поговорил с корреспондентом RusDelfi и ответил на главные вопросы про протестное движение в России и условия содержания в российских спецприемниках.

При каких обстоятельствах вас забрали?

Немного предыстории (не уверен, что все читатели в курсе): изначально митинг должен был начаться в 12:00 на Лубянской площади. Но поскольку все подходы к ней перекрыла полиция, незадолго до начала место сбора перенесли примерно на два километра в сторону от центра, на Садовое кольцо, к станциям ”Сухаревская” и ”Красные ворота”.

Так получилось, что выбранный мной маршрут оказался одинаково близок и к ”Лубянке”, и к ”Сухаревской”, так что я оказался на месте незадолго до начала митинга. Сначала я остановился с другой стороны дороги от места сбора, чтобы посмотреть, что там происходит. Понятно было мало: я видел отдельные группки людей, которые, кажется, понимали не больше моего. Чернели группы омоновцев, у тротуаров были припаркованы несколько автозаков. Подъезжали новые. Выли сирены.

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Я перешел дорогу и встал прямо у входа в подземный переход: надо было понять, здесь ли начнется митинг или лучше двинуться к соседней станции ”Красные ворота”. Люди вокруг продолжали ничего не понимать. Больших групп я не заметил: люди в основном стояли разрозненно, по 3-4, максимум — 6-7 человек. Там еще ”Макдональдс” рядом, люди кучковались как раз у его входа, вдоль здания и, как и я, облепили парапеты у подземного перехода. Не факт, что все эти люди пришли на митинг.

Туда-сюда ходили группки омоновцев. ”Свиньёй”, пятёрками: один впереди, остальные клином за ним, каждый держит одну руку на плече впереди стоящего.

Было где-то 12:15–12:20. Задержания уже начались. Кажется, хватали совершенно случайных людей, потому что как такового митинга не было: все продолжали ничего не понимать. Прямо передо мной омоновец протащил за руку парня, вдруг прибежал какой-то человек и потащил его назад. Пара рывков, и вытащил! На удивление, омоновец не пошел их преследовать — видимо, потому что один был. Кто-то пытался убегать, кто-то шел за полицией без вопросов.

Те, кому повезло пока оставаться без внимания ОМОНа, разговаривали между собой, многие смотрели в телефоны, пытаясь понять, что же делать. Я не был исключением и в какой-то момент увидел, что место сбора перенесли к ”Красным воротам”. Зачем-то потупил еще пару минут и решил уже спускаться в переход и двигаться туда.

Тем более, что к нашей стихийной группе из 5-6 человек двигались омоновцы. Я почему-то не оценил опасности, и вот: меня уже ведут под руки. Конечно же, никто мне не объяснил, почему меня задерживают и представляться никто не удосужился.

Левый спросил что-то спросил агрессивно в духе ”Ну чё, ты тоже тут случайно оказался?” В ответ на мою беспомощную на месте сочиненную легенду о том, что я типа девушку у метро жду и пришел не на митинг (а вдруг отпустят?) он сказал что-то в духе ”Мы тут за тобой давно наблюдаем”. То есть 10 минут тупления в телефон, проведенных у парапета, без лозунгов, без каких-либо иных действий уже считались признаком… Даже не знаю чего. Сюр.

Задержание во время акций протеста в Москве Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

А потом еще заорал ”Руку из кармана!” вытащил и заломил ее мне за спину. Я человек гибкий, так-то, боли не почувствовал. Попытался даже сказать, что я не сопротивляюсь и это не нужно. Но чувак явно не хотел слушать.

Подвели к автозаку. ”Руки на машину!” обыскали меня и рюкзак. Потом завели внутрь. К тому моменту (12:25–12:30 это было) там уже было человек 17-18. Но сидячих мест уже не было. Никакой, понятное дело, социальной дистанции. Но все в масках.

Не было ли со стороны ОМОНа превышения полномочий?

По отношению ко мне не было. Но при нас точно били двух людей — один в итоге попал в наш автозак. Парень молодой, около 20 ему, наверно. По его рассказам, его задержали, когда он танцевал у метро в наушниках. Будучи уже у автозака, попытался то ли продолжить танцевать, то ли присесть, я так и не понял, и схлопотал потом дубинкой по ноге несколько раз. И шокером, вроде, тоже. Еще изнутри автозака видно не очень, слышно только, что чувак кричал от боли и как будто его пару раз еще о саму машину приложили.

Второго — мужика лет 40 — били дольше, о машину приложили будто бы раз пять-шесть, ну и дубинками явно. Наверно даже видео есть, потому что он прям вырывался, кричал: мол, чего бьете-то, я же ничего не сделал? Люди явно снимали со стороны, видно было из автозака даже. Выглядел как случайно задержанный. Но к нам в автозак в итоге не попал.

Не знаю даже, что дальше с ним было, но отсматривать видео я пока не хочу. Видел только кадры со своим задержанием — отсматривал, чтобы доказательства в суд предоставить, что в протоколе ложь написана.

Телефоны, к счастью, никто даже не пробовал отбирать — нам, в отличие от многих других автозаков, о которых я уже после освобождения прочитал, повезло, видимо.

Как проходил суд, кто вас защищал?

Тут тоже будет немного предыстории. Задержали меня 31 января в районе 12:30, как я говорил. Потом пару часов нас возили по Москве непонятно зачем, затем с 14:30 до примерно 21:00 мы находились в отделении полиции — сидели ждали чего-то, на нас составляли протоколы, фотографировали, снимали отпечатки пальцев. Потом нас двоих (не знаю, как выбранных) повезли в суд. На самом деле я ожидал, что составят протоколы и отпустят, а суд там когда-нибудь на неделе. Но нет. Нашли дежурного судью поздним вечером в воскресенье специально для нас.

В коридоре суда выяснилось, что перед нами оказалось еще два человека, с нашего же автозака. 18-летнюю девчонку осудили на трое суток ареста (без адвоката, волонтёр из ОВД-Инфо приехал позже). С ней там же случилась истерика. Кричала на полицейских, говорила, что никуда не пойдет, что у нее паническая атака, вызвала скорую… Как могли пытались успокоить.

Еще одного парня осудили — уже с адвокатом — на пять суток. Но он уже это воспринял как-то спокойнее. Готов уже был, еще бы. К тому моменту было уже 22:00 и судья, видимо, задолбалась. В итоге нас повезли обратно в ОВД — как мы поняли, суд перенесли на следующий день. Там мы прождали непонятно чего до второго часа ночи, потом человек семь или восемь оставили в КПЗ, остальных отпустили. По какой логике выбирали — загадка.

Утром разбудили, дали умыться и повезли в суд. Повезли, правда, уже не в автозаке, а в полицейском автобусе — условном пазике. Приехали к 09:30 и ждали часа наверно полтора. В том же пазике. Адвокат, вроде бы, уже был там. Но потом стало известно, что для нашей партии выделили аж трех судей и суды будут проходить параллельно. Адвокату приходилось разрываться.

Меня вызвали примерно через час. Завели в комнату — там было пусто и никого, кроме меня и конвоира, не было. Процесс грозил начаться без защитника, но в последний момент, буквально за минуту до того, как вышла судья, вчерашний адвокат привел какого-то человека с кучей бланков. Сказал, что это будет мой защитник. Мы успели перекинуться только парой слов, он сразу начал писать какие-то ходатайства — как выяснилось, у него не было статуса адвоката и мне нужно было написать бумажку, чтобы его признали моим защитником. Оказалось, что он пришел помочь своему другу, но согласился защищать и остальных людей из его автозака. Учитывая, что я слабо представляю, как все должно происходить, даже это было большой удачей.

Весь суд занял где-то полчаса, из которых пять минут защитник знакомился с делом и мы вместе с ним срочно заполняли какие-то документы, пять длились разговоры защитника и меня с судьей — в основном, защитник заявлял какие-то ходатайства, а я рассказывал свою версию того, как меня задержали. Оставшиеся минут 20 судья выносила решение.

Защитник просил вызвать человека, составившего протокол; свидетелей — полицейских, которые меня якобы задерживали и составляли рапорты о том, что я в составе группы людей перегораживал движение, мешал проходу пешеходов, выкрикивал лозунги ”Навальный!”, ”Свободу!”, ”Позор!” и не реагировал на просьбы полицейских разойтись, причем делал всё это с 13:30 до 14:00 у станции ”Красные ворота” (напомню, что в это время я находился непонятно где в автозаке в обществе 23 человек). Просили вызвать и одного из моих соседей по автозаку. Но судья решила, что вызывать всех этих людей не нужно, причин не доверять рапортам полицейских у нее нет, и мне нужно присудить 10 суток административного ареста. Напомню: просто за то, что я стоял у метро 15 минут, глядя в телефон.

Я, конечно, до последнего надеялся, что будет штраф — не знаю, почему. Но и суткам не расстроился — то ли готовность после вчерашних приговоров, то ли ночь в КПЗ, то ли, что еще вероятнее, — новость о 15 сутках соседа по автобусу, которого я встретил на лестнице по пути к моему судье…

Многие часы в автозаках — коснулось ли это вас? Что вообще из себя представляет автозак?

Много часов — примерно до 05:30 дня, следующего за судом, — мы провели в том же самом пазике, который вез нас от отделения полиции. Там было относительно тепло (водитель время от времени включал печку во время долгих стоянок), нас было немного — семь человек задержанных, двое конвоиров в автобусе человек на 20; была еда и вода — невероятно прекрасные волонтеры от ОВД-Инфо смогли передать в отделение полиции, куда никого постороннего не пускали, аж две передачи. До суда, кстати, ничего особо в горло не лезло. Но потом, когда наступила какая-то определенность, появился и аппетит.

Так что можно сказать, что нам повезло и ехали мы с относительным комфортом. Сейчас сказал это и удивляюсь — ну да, ну да, почти 20 часов в автобусе без возможности нормально поспать… Но все познается в сравнении — у других не было таких комфортных условий, а у нас кроме этого были еще и телефоны и относительно нормальные конвоиры, которые выводили курящих покурить, а в некоторых случаях, когда можно было, и в туалет тоже.

Грубо говоря, автозак — это просто грузовик с крышей. Три отсека — спереди водительский, посередине помещение для конвоиров, сзади — для задержанных. Последние два разделены перегородкой с закрывающейся зарешеченной дверью.

Отсек для задержанных где-то 3х4 метра. Застекленные окна забраны решеткой, есть форточки, но открываются только снаружи (но мы смогли потом открыть с помощью ключей, потому что постепенно там становится достаточно душно). Скамейки по бортам и одна в середине.

Я рассказал, правда, про наш. Бывают автозаки и другого типа, где отсек для задержанных разделен на несколько отдельных отсеков на одного-четырех человек. Там (особенно в одиночных отсеках) очень стрёмно, особенно в холод. В таком привезли наших соседей по камере, ничего хорошего об этом не скажешь.

Было много фото из камер. Откуда в камерах СИЗО телефоны?

Тут я могу только предполагать. Опять же, поскольку читатели могут не знать: по идее, при ”заселении” в камеру задержанные сдают все ценные вещи, в том числе и смартфоны, под опись. Возвращают их только после освобождения.

Нам уже по въезде на территорию ЦВСиГ (”Сахарово”) сказали вынуть симки из телефонов и выключить их, ну и сдали мы всё сразу. То есть ни у нас, ни в соседних с нами камерах смартфонов не было, только сим-карты от них.

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов (у двери камеры) и другие арестованные в Сахарово. Фото: телеграм-канал "Протестный МГУ"

Как попали телефоны в другие камеры: скорее всего, дело в тотальной неготовности персонала спецприёмника к такому наплыву задержанных. Из-за этого оформление людей в камеры шло очень медленно. Персонал ЦВСиГ работал непривычно долго для себя, и ночью, и утром после бессонной ночи. Поэтому качество досмотра могло упасть, а задержанные — не в пример нам — могли догадаться и спрятать телефоны. Спрятать могли даже мы — по моим предположениям, охрана досматривала ”политических” не так тщательно, как обычный контингент ”Сахарово”, отчасти справедливо предполагая, что вряд ли кто-то что-то будет прятать.

Еще одной причиной может быть обычная некомпетентность — за эти 10+ суток я насмотрелся на нее в большой мере, поэтому легко поверю, что кого-то могли просто не досматривать, и люди смогли пронести телефон в камеру.

Ну и были фотографии от правозащитников, которые несколько раз обходили все камеры, но это и так понятно вроде.

Там реально такая жесть — по 18 человек в камере для 8?

Я могу отвечать только за то, что видел лично. Всего я видел три корпуса — два 3-4 -этажных и один одноэтажный (новый, в нем сидели мы). В нашей камере у всех было по кровати, люди из других камер, которых мы видели на ежедневных прогулках, тоже не жаловались на тесноту. О том, что кто-то спит на кроватях по двое, мы узнавали в основном из звонков родным на волю (каждый день в камеру давали кнопочный телефон на час, чтобы можно было связаться с волей).

В общем, лично я с чем-то похожим столкнулся лишь в КПЗ отделении полиции — там мы всемером спали в холодной пятиместной камере. Матрасов там было только два (сначала было три, но один мы отдали в женскую камеру). Я зашел предпоследним и еще уместился как-то на деревянных нарах, а седьмому пришлось какое-то время спать уже на полу.

Снимок с 18 людьми в камере для 8, насколько я понял уже после освобождения, по мере чтения СМИ, показывал условия не постоянного, а временного содержания. Поясню: в отличие от нас-счастливчиков, которые ждали на улице только около трех часов, другие задержанные провели в автозаках гораздо больше. Поэтому их в какой-то момент запустили в камеры, просто чтобы люди могли погреться и поспать, без оформления. И уже оттуда распределяли по камерам. Но это, повторюсь, я делаю вывод из чтения СМИ, сам я такого не видел и точного объяснения дать не могу.

В каких условиях вы отбывали наказание? Что там делать вообще?

Камера была на 10 человек. Размеры примерно 4х8 метров. Сразу у входа по правую руку — туалет. Он представлял собой отдельную (роскошь по сравнению с камерами из других корпусов) комнату 1,5х1,5 даже с закрывающейся шторкой! Внутри — раковина (с холодной и горячей водой — последнюю я не ожидал, честно говоря), пресловутая чаша Генуя. Там же были шайка и ведро, с помощью которых там можно было помыться. В корпусе был и отдельный душ, но туда водили раз в неделю — по субботам, как я понял.

Напротив двери — окно 2х1 метр Снаружи, естественно, решетка, изнутри — обычный стеклопакет. Оно было практически постоянно открыто, потому что отопления там на нас не жалели. Если бы мы сразу не закрыли батарею выданными нам шерстяными одеялами, находиться в помещении при –1 на улице было бы практически невозможно.

Из обстановки — пять двухъярусных кроватей, посредине комнаты — длинный и узкий железный стол со встроенными в него лавками и полками для посуды. По стенкам — металлические тумбочки на каждого, размером примерно 40х40х40, с закрывающимися дверцами.

Всем выдавали матрас и подушку (достаточно жесткие), шерстяное одеяло, постельное белье — такое медицинское, одноразовое, прозрачное на просвет (я удивился наличию хотя бы такого — думал, его не будет); две алюминиевых миски, кружку и ложку.

Спустя день или два выдали даже зубные щетки, зубной порошок (я не думал, что он где-то еще существует), соду для стирки, немного мыла и по вафельному полотенцу на каждого. Видимо, правозащитники заклевали.

Еда — типичная советская столовская. Безвкусные каши, рыбные котлеты, которые в основном состоят из хлеба, очень жидкий суп… Но, в принципе, людям, выросшим в советских детских лагерях, не привыкать. Плюс, спасибо друзьям, родственникам и волонтерам, от безвкусной еды можно было спасаться передачами, которые благодаря невероятной организации людей на воле попадали в нашу камеру едва ли не каждый день. Спасибо за это всем причастным, это невероятно помогало.

Еще один элемент быта — ежедневные прогулки примерно по часу в день. Как это выглядит: прогулка проходит условно под открытым небом, на пространстве примерно 8Х17 метров. Со всех сторон оно огорожено решеткой (высота примерно в три метра). Само по себе это что-то вроде спортивной площадки — там есть комплекс а-ля шведская стенка с детской площадки — лестница для лазанья на руках, на которой можно и поподтягиваться, брусья. На одной из стенок закреплено баскетбольное кольцо.

В основном, конечно, на таких прогулках просто прогуливались и курили. Но бывало, что и устраивали коллективную зарядку, подтягивались, отжимались, бегали по кругу… В одной из камер даже оказалось какое-то подобие футбольного мяча, сшитое из джинсовой ткани.

Отдельным ”развлечением” было выбивать на покрытой снегом поверхности под ногами надписи вроде ”Путин вор”, ”Навальный Free” или ”Ничего страшного”. Иногда кричали и лозунги, но чаще это делали люди из других корпусов — это было слышно даже в камере. Говорят, после одного из таких митингов в спецприемник пришли люди из Следственного комитета для допросов.

В камере были другие развлечения. Шахматы из хлеба мы слепили в первый же день, доску расчертили на бумажке. Шашки, формой для которых стала крышка от бутылки с водой, появились на следующий. Умельцы из соседних камер делали даже игральные карты — из картонных коробок от зубной пасты, которую передавали с воли. Где-то на пятый день нам передали даже ”Манчкин”! Ребята сыграли в него несколько партий, но в какой-то момент часть карт всё же переделали в игральные…

Когда не играли, убивали время разговорами — политика, вегетарианство, феминизм, COVID-19… В первый же день нам передали книги, библиотека потом постепенно дополнилась до примерно 15 изданий — от современного научпопа до Бакунина, Жермены де Сталь и, прости господи, ”Супердиверсантов Сталина”.

Сделали мини-спортзал — ”гири” из разных бутылок, наполненных водой. Пели песни. Даже частушки переделывали на ”арестантский” лад. Но вообще, учитывая, что постоянно читать, играть и говорить ты не можешь, большую часть времени проводишь на кровати, очень много спишь.

Отдельно нужно отметить, что мне и моим соседям отчасти повезло — во многом, что происходило после суда. Приходившие в камеру правозащитники отмечали, что наши условия гораздо лучше, чем у людей в других корпусах.

Ради чего вы выходили на акцию протеста?

Чтобы выразить свое мнение, несогласие с беспределом, который в России начал, кажется, переходить все мыслимые рамки. Увы, выходить на такие акции — кажется, единственный способ показать свою позицию. Но и это право российские власти отбирают.

Высосанные из пальца уголовные дела, все эти отравления, коррупция… Я совсем не сторонник Навального, даже его программы политической не знаю. Мне просто не нравится, что сейчас происходит в России и куда все это катится.

Еще когда в прошлом году завертелось всё с Иваном Голуновым, я, в числе прочих, вспоминал стихотворение Мартина Нимёллера — про ”Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал — я же не коммунист…” и так далее. И тут тоже вспомнил. Голунов или Навальный-то известные люди, а кто что скажет, когда придут за мной?.. Повода для этого, как я выяснил, особо-то и не нужно.

Ещё пойдете?

Думаю, да. Но не завтра и не послезавтра, а через полгода — когда погасится административное правонарушение и нельзя будет схлопотать более суровый арест за повторное нарушение (у нас в камере двоим за это 30 суток дали). Испытывать удачу еще раз вряд ли стоит — задержать могут реально любого.

Самому мне не страшно, но очень не хочется заставлять родственников и друзей переживать — они в этот раз очень много для меня сделали, а злоупотреблять даже такими замечательными людьми очень не хочется.

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