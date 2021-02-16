У автозаков бьют шокерами, полицейские лгут в суде, в камерах делают шахматы из хлеба. RusDelfi поговорил с арестантом СИЗО "Сахарово"

При каких обстоятельствах вас забрали?



Немного предыстории (не уверен, что все читатели в курсе): изначально митинг должен был начаться в 12:00 на Лубянской площади. Но поскольку все подходы к ней перекрыла полиция, незадолго до начала место сбора перенесли примерно на два километра в сторону от центра, на Садовое кольцо, к станциям ”Сухаревская” и ”Красные ворота”.

Так получилось, что выбранный мной маршрут оказался одинаково близок и к ”Лубянке”, и к ”Сухаревской”, так что я оказался на месте незадолго до начала митинга. Сначала я остановился с другой стороны дороги от места сбора, чтобы посмотреть, что там происходит. Понятно было мало: я видел отдельные группки людей, которые, кажется, понимали не больше моего. Чернели группы омоновцев, у тротуаров были припаркованы несколько автозаков. Подъезжали новые. Выли сирены.

Я перешел дорогу и встал прямо у входа в подземный переход: надо было понять, здесь ли начнется митинг или лучше двинуться к соседней станции ”Красные ворота”. Люди вокруг продолжали ничего не понимать. Больших групп я не заметил: люди в основном стояли разрозненно, по 3-4, максимум — 6-7 человек. Там еще ”Макдональдс” рядом, люди кучковались как раз у его входа, вдоль здания и, как и я, облепили парапеты у подземного перехода. Не факт, что все эти люди пришли на митинг.

Туда-сюда ходили группки омоновцев. ”Свиньёй”, пятёрками: один впереди, остальные клином за ним, каждый держит одну руку на плече впереди стоящего.

Было где-то 12:15–12:20. Задержания уже начались. Кажется, хватали совершенно случайных людей, потому что как такового митинга не было: все продолжали ничего не понимать. Прямо передо мной омоновец протащил за руку парня, вдруг прибежал какой-то человек и потащил его назад. Пара рывков, и вытащил! На удивление, омоновец не пошел их преследовать — видимо, потому что один был. Кто-то пытался убегать, кто-то шел за полицией без вопросов.

Те, кому повезло пока оставаться без внимания ОМОНа, разговаривали между собой, многие смотрели в телефоны, пытаясь понять, что же делать. Я не был исключением и в какой-то момент увидел, что место сбора перенесли к ”Красным воротам”. Зачем-то потупил еще пару минут и решил уже спускаться в переход и двигаться туда.