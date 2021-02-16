У автозаков бьют шокерами, полицейские лгут в суде, в камерах делают шахматы из хлеба. RusDelfi поговорил с арестантом СИЗО "Сахарово"

Отдельным ”развлечением” было выбивать на покрытой снегом поверхности под ногами надписи вроде ”Путин вор”, ”Навальный Free” или ”Ничего страшного”. Иногда кричали и лозунги, но чаще это делали люди из других корпусов — это было слышно даже в камере. Говорят, после одного из таких митингов в спецприемник пришли люди из Следственного комитета для допросов.
В камере были другие развлечения. Шахматы из хлеба мы слепили в первый же день, доску расчертили на бумажке. Шашки, формой для которых стала крышка от бутылки с водой, появились на следующий. Умельцы из соседних камер делали даже игральные карты — из картонных коробок от зубной пасты, которую передавали с воли. Где-то на пятый день нам передали даже ”Манчкин”! Ребята сыграли в него несколько партий, но в какой-то момент часть карт всё же переделали в игральные…
Когда не играли, убивали время разговорами — политика, вегетарианство, феминизм, COVID-19… В первый же день нам передали книги, библиотека потом постепенно дополнилась до примерно 15 изданий — от современного научпопа до Бакунина, Жермены де Сталь и, прости господи, ”Супердиверсантов Сталина”.
Сделали мини-спортзал — ”гири” из разных бутылок, наполненных водой. Пели песни. Даже частушки переделывали на ”арестантский” лад. Но вообще, учитывая, что постоянно читать, играть и говорить ты не можешь, большую часть времени проводишь на кровати, очень много спишь.
Отдельно нужно отметить, что мне и моим соседям отчасти повезло — во многом, что происходило после суда. Приходившие в камеру правозащитники отмечали, что наши условия гораздо лучше, чем у людей в других корпусах.
Ради чего вы выходили на акцию протеста?
Чтобы выразить свое мнение, несогласие с беспределом, который в России начал, кажется, переходить все мыслимые рамки. Увы, выходить на такие акции — кажется, единственный способ показать свою позицию. Но и это право российские власти отбирают.
Высосанные из пальца уголовные дела, все эти отравления, коррупция… Я совсем не сторонник Навального, даже его программы политической не знаю. Мне просто не нравится, что сейчас происходит в России и куда все это катится.
Еще когда в прошлом году завертелось всё с Иваном Голуновым, я, в числе прочих, вспоминал стихотворение Мартина Нимёллера — про ”Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал — я же не коммунист…” и так далее. И тут тоже вспомнил. Голунов или Навальный-то известные люди, а кто что скажет, когда придут за мной?.. Повода для этого, как я выяснил, особо-то и не нужно.
Ещё пойдете?
Думаю, да. Но не завтра и не послезавтра, а через полгода — когда погасится административное правонарушение и нельзя будет схлопотать более суровый арест за повторное нарушение (у нас в камере двоим за это 30 суток дали). Испытывать удачу еще раз вряд ли стоит — задержать могут реально любого.
Самому мне не страшно, но очень не хочется заставлять родственников и друзей переживать — они в этот раз очень много для меня сделали, а злоупотреблять даже такими замечательными людьми очень не хочется.
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