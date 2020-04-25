У 48 монахинь обнаружили коронавирус: монастырь в Нижегородской области закрыли на карантин

Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области с 25 апреля закрыт на карантин по распоряжению Роспотребнадзора. Въезд в село Дивеево, где находится монастырь, ограничен, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии, пишет "Медуза".
Монастырь закрыли из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. У нескольких монахинь диагностировали COVID-19 в начальной стадии заболевания, сказали в митрополии, не уточняя число заболевших. У части монахинь есть симптомы простуды.
Телеграм-канал Mash сообщил, что коронавирус выявили у 48 монахинь. Эта информация пока не подтверждена.
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