Туск о возможном возвращении России к G7: лучше пригласить Украину

"Год назад в Канаде президент Трамп предложил восстановить Россию в G7, открыто заявляя, что аннексия Крыма Россией частично оправдана. И что мы должны принять этот факт. Ни при условии мы не можем согласиться с этой логикой ", — заявляет Туск.

По его мнению, за это время появились дополнительные причины не возвращать Россию. "Что касается спекуляций вокруг приглашение России к столу, я бы хотел это сказать. Во-первых: причины, по которым Россия была исключена в 2014 году, до сих пор остаются в силе. Более того, появились новые причины, такие как русская провокация на Азовском море ".

"Во-вторых когда Россию пригласили в G7 впервые, считалось, что она будет идти по пути либеральной демократии, верховенства права и прав человека. Кто-то из нас может сказать, что с полным убеждением, не выходя из деловых расчетов, Россия идет на этот путь?", — добавляет Туск.

Президент Европейского Совета считает более правильным "пригласить Украину, как гостя, на следующую встречу G7, чтобы услышать мнение нового президента". "Я говорил с ним об этом два дня назад, и знаю, что он был бы очень заинтересован", — добавляет Туск.