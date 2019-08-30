30.08.2019, 20:37

Трое неизвестных ограбили банк в Москве на 140 млн рублей

 (7)
Интерфакс
EST 14
Leina sein Moskvas, president Kersti Kaljulaid asetab pärja Leina seinale
Foto: Tiit Blaat

Три человека ограбили офис финансово-кредитной организации в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в украденной ими сумке было около 140 миллионов рублей.

По данным полиции, трое неизвестных ворвались в офис на улице Братиславской и забрали сумку с наличными.

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