Трое неизвестных ограбили банк в Москве на 140 млн рублей

Три человека ограбили офис финансово-кредитной организации в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в украденной ими сумке было около 140 миллионов рублей.
По данным полиции, трое неизвестных ворвались в офис на улице Братиславской и забрали сумку с наличными.
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