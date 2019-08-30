Трое неизвестных ограбили банк в Москве на 140 млн рублей

Три человека ограбили офис финансово-кредитной организации в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в украденной ими сумке было около 140 миллионов рублей.
По данным полиции, трое неизвестных ворвались в офис на улице Братиславской и забрали сумку с наличными.
Таврида - АРТ - как прошел самый мощный фестиваль этого лета
Россиян предупредили по поводу арбузов
Что известно о гибели девочки, разрубленной вентилятором
О последнем сообщении мужа поведала вдова погибшего подводника