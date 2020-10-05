Тринадцать школьников в Великих Луках потеряли сознание на линейке, трое в тяжелом состоянии

"Тринадцать школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках. Все дети оперативно госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу. По данным комитета по здравоохранению [Псковской области], трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале региона в Telegram.

По данным пресс-службы, на месте работает первый заместитель губернатора Вера Емельянова. "Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведется проверка", — цитирует пресс-служба слова руководителя областного комитета образования Александра Седунова.

Губернатор Михаил Ведерников взял ситуацию на личный контроль, об этом глава региона написал на своей странице в Instagram. "Все необходимые меры оперативно предприняты. Дети находятся под наблюдением врачей, взяты все анализы, выясняются причины произошедшего. Если есть информация по данному вопросу, пишите в директ. Конфиденциальность гарантирую", — обратился губернатор к подписчикам своей страницы.

Проверку после инцидента начали областная прокуратура и Следственный комитет. Сотрудники ведомств выяснят обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку действиям работников школы. По данным пресс-службы областной администрации, на месте работает первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

В понедельник у школы №7 города Великие Луки состоялся торжественный митинг, посвященный присвоению учебному заведению имени Антона Злобина, погибшего во время исполнения служебного долга на таджикско-афганской границе в 1995 году. На торжественной линейке в понедельник, кроме учеников школы, собрались представители региональной и муниципальной власти, родители, сослуживцы, друзья Злобина, а также жители города.

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