Треть москвичей поддержали протесты, а четверть — нет

26% граждан, оценивших митинги позитивно заявили, что сами в них не участвуют, еще 9% — что допускают участие, а 2% сказали, что выходили на акции.

29% респондентов заявили, что внимательно следят развитием событий, еще 48% — что-то слышали о них. Как оказалось, еще 23% опрошенных слышали об этих акциях впервые.

В столице уже несколько недель проходят акции протеста. Поводом для них послужил отказ избиркомов регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов оппозиции.