07.08.2019, 12:01

Треть москвичей поддержали протесты, а четверть — нет

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В Москве прошла акция протеста
В Москве прошла акция протеста! OK Liisa Puusepp

37% опрошенных москвичей относятся к акциям протестов за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму положительно, а 27% -отрицательно. Об этом стало известно по итогам опроса, проведенного ”Левада-центром”. Нейтрально же или никак к акциям относятся 30%, сообщает "Спектр" со ссылкой на РБК.

26% граждан, оценивших митинги позитивно заявили, что сами в них не участвуют, еще 9% — что допускают участие, а 2% сказали, что выходили на акции.

29% респондентов заявили, что внимательно следят развитием событий, еще 48% — что-то слышали о них. Как оказалось, еще 23% опрошенных слышали об этих акциях впервые.

В столице уже несколько недель проходят акции протеста. Поводом для них послужил отказ избиркомов регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов оппозиции.

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