16.11.2019, 09:44

Транзит российского газа в Европу под угрозой? Еврокомиссия отреагировала на слова Путина

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Loo gaasijaotusvõrk
Loo gaasijaotusvõrkFoto: Taavi Arus

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.

"Мы продолжаем делать свою работу и участвовать в проведении трехсторонних переговоров по газу, чтобы найти решение", — сказала она.

Ранее в ходе саммита БРИКС в Бразилии Путин заявил, что в вопросах транзита голубого топлива через Украину не все зависит от России, а потому риск его прекращения существует.

По его мнению, новые иски ”Нафтогаза” усугубляют диалог с ”Газпромом” по новому контракту.
Путин также подчеркнул, что российская сторона готова отрегулировать продление контракта как по украинским законам, так и по европейским.

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По его словам, Россия готова к ситуации, в которой Украина успеет имплементировать у себя европейское законодательство в оставшийся период времени. ”Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверно”, — сказал Путин.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних переговорах с участием представителей Москвы, Киева и Еврокомиссии.

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