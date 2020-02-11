Трамп заложил в бюджет США более 760 млн долларов на сдерживание России

Перед Америкой "возникают вызовы со стороны возрождающихся государств-конкурентов, включая Китай и Россию", говорится в предложениях президента США Дональда Трампа, распространенных Белым домом в понедельник, 10 января.

Выделяемые средства будут направлены на противодействие российскому влиянию путем наращивания возможностей союзников США в области безопасности, и защиты их территориальной целостности. Часть средств пойдет на поддержку усилий государств-партнеров по прекращению использования российского военного оборудования, а также на устранение экономической зависимости этих стран от России, к примеру, в области энергетики и торговли. 24 миллиона предлагается выделить на противодействие российской дезинформации и пропаганде.

В проекте бюджета также предлагается выделить 1,5 млрд долларов на противодействие влиянию Китая, а также, на борьбу за "безопасность, демократию и экономический рост" в Индо-Тихоокеанском регионе. 337,5 млн долларов запланировано в бюджете на противодействие влиянию Ирана.