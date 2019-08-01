Трамп предложил Путину помощь в тушении пожаров в Сибири

Президент США Дональд Трамп предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Вечером в среду, 31 июля, Трамп позвонил российскому президенту Владимиру Путину и, по сообщениям российской стороны, заявил о готовности оказать содействие. Путин "оценил предложение своего американского коллеги о содействии России в борьбе с природными пожарами как залог того, что в будущем получится полностью нормализовать отношения между Москвой и Вашингтоном", — сообщает российское агентство ТАСС. В случае необходимости, сказал Путин, Россия воспользуется предложением США.

Ранее в среду по поручению Путина к тушению лесных пожаров были привлечены силы министерство обороны РФ. В частности, сообщалось, что в Красноярск вылетят десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами.