22.12.2019, 15:02

Трамп ответил на предложение Путина по ракетам


EST
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Президент США Дональд Трамп ответил на предложение президента России Владимира Путина по введению моратория на развертывание ракет, запрещенных договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент США Дональд Трамп прислал короткое письмо, в котором сказал, что они готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

Министр отметил, что "в очередной раз российская сторона предлагает конструктивную альтернативу нынешней ситуации: по СНВ-3 продлить без предварительных условий, по РСМД — давайте думать о верификации в контексте моратория".

При этом Лавров напомнил, что в ответ российскую инициативу по мораторию на развертывание запрещенных ДРСМД ракет "никто не откликнулся, кроме президента Франции Макрона". "В лучшем случае глухое молчание, за исключением президента Франции Эммануэля Макрона", — заявил Лавров.

В октябре Путин выражал недоумение по поводу молчания США и их союзников по НАТО в связи с обращением президента РФ к главам государств многих стран, в котором Россия подтвердила, что не будет размещать РСМД, если соответствующие комплексы американского производства не будут появляться в других регионах мира.

Между тем глава МИД РФ также заявил в эфире программы, что в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Японии и Южной Корее в зоне покрытия окажется территория России вплоть до Урала. Лавров отметил, что для российской стороны не имеет большой разницы, по каким причинам США хотят развертывать указанные ракеты в Японии и Южной Корее, и напомнил, что в этом вопросе "они публично все время ссылаются на Китай".

"Мы бы не хотели, чтобы это было против Китая. Это наш стратегический партнер", — заявил Лавров.

Министр сообщил, что обсуждал планы США разместить запрещенные ДРСМД ракеты в Японии и Южной Корее на переговорах с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги, которые состоялись 19 декабря.

"Он продолжает подчеркивать, что Япония будет сама распоряжаться установками "Иджис-Эшор", которые она в рамках ПРО приобретает у Вашингтона. Но факты, о которых я только что упомянул, позволяют нам сомневаться в том, что вблизи наших границ не появятся ракеты средней и меньшей дальности, в частности в Японии, в Корее", — заявил Лавров.

Как сообщалось, 2 августа Соединенные Штаты вышли из ДРСМД, который был заключен между США и СССР в 1987 году. Он запрещал производство и развертывание ядерных и обычных баллистических ракет наземного базирования, а также крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 км. Решение о выходе из договора было принято на фоне обвинений Вашингтоном и союзниками по НАТО в адрес России в несоблюдении ДРСМД. Россия отвергла эти обвинения.

Читайте также: