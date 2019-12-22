Трамп ответил на предложение Путина по ракетам

"Президент США Дональд Трамп прислал короткое письмо, в котором сказал, что они готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

Министр отметил, что "в очередной раз российская сторона предлагает конструктивную альтернативу нынешней ситуации: по СНВ-3 продлить без предварительных условий, по РСМД — давайте думать о верификации в контексте моратория".

При этом Лавров напомнил, что в ответ российскую инициативу по мораторию на развертывание запрещенных ДРСМД ракет "никто не откликнулся, кроме президента Франции Макрона". "В лучшем случае глухое молчание, за исключением президента Франции Эммануэля Макрона", — заявил Лавров.

В октябре Путин выражал недоумение по поводу молчания США и их союзников по НАТО в связи с обращением президента РФ к главам государств многих стран, в котором Россия подтвердила, что не будет размещать РСМД, если соответствующие комплексы американского производства не будут появляться в других регионах мира.

Между тем глава МИД РФ также заявил в эфире программы, что в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Японии и Южной Корее в зоне покрытия окажется территория России вплоть до Урала. Лавров отметил, что для российской стороны не имеет большой разницы, по каким причинам США хотят развертывать указанные ракеты в Японии и Южной Корее, и напомнил, что в этом вопросе "они публично все время ссылаются на Китай".

"Мы бы не хотели, чтобы это было против Китая. Это наш стратегический партнер", — заявил Лавров.