Трамп и Макрон решили пригласить Россию на следующий саммит ”Большой семерки”

Президент СШАДональд Трамп согласился с предложением французского коллеги Эммануэля Макрона позвать Россию на саммит ”Большой семерки” в 2020 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
Собеседник телеканала пояснил, что Трамп и Макрон во вторник, 20 августа, созвонились и пришли к единому мнению, что хотят видеть Россию на следующем саммите G7, который состоится в США. Ожидается, что Трамп обсудит эту тему с другими мировыми лидерами в эти выходные во время встречи лидеров стран «Семерки» во французском Биаррице.
Уничтожать всюду: почему запретили шиповник
Пассажир умер от побоев в поезде Петербург-Новороссийск
«Домашний» пес болел и скитался по улицам
О последнем сообщении мужа поведала вдова погибшего подводника