Трамп и Макрон решили пригласить Россию на следующий саммит ”Большой семерки”

Собеседник телеканала пояснил, что Трамп и Макрон во вторник, 20 августа, созвонились и пришли к единому мнению, что хотят видеть Россию на следующем саммите G7, который состоится в США. Ожидается, что Трамп обсудит эту тему с другими мировыми лидерами в эти выходные во время встречи лидеров стран «Семерки» во французском Биаррице.