21.08.2019, 07:20

Трамп и Макрон решили пригласить Россию на следующий саммит ”Большой семерки”

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Lenta.ru
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Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga
Foto: Tiit Blaat

Президент США Дональд Трамп согласился с предложением французского коллеги Эммануэля Макрона позвать Россию на саммит ”Большой семерки” в 2020 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Собеседник телеканала пояснил, что Трамп и Макрон во вторник, 20 августа, созвонились и пришли к единому мнению, что хотят видеть Россию на следующем саммите G7, который состоится в США. Ожидается, что Трамп обсудит эту тему с другими мировыми лидерами в эти выходные во время встречи лидеров стран «Семерки» во французском Биаррице.

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