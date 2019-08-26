Трамп еще раз пообещал пригласить Путина на встречу G7. Макрон дал понять, что это невозможно(6)
Президент США Дональд Трамп еще раз пообещал пригласить Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году, который пройдет в Америке.
Президент США Дональд Трамп еще раз пообещал пригласить Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году, который пройдет в Америке.
"Приглашу ли я его? Конечно, приглашу. Сможет ли, психологически, он приехать? Думаю, это сложное дело для него", — сказал американский президент на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биарицце.
Трамп подчеркнул, что его не волнует, какие последствия для него лично повлечет приглашение российского лидера на саммит.
"Я не забочусь о политической стороне, меня это не волнует <…> Хорошо ли это? Может быть, нет, а может быть, да", — отметил президент США.
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры "семерки" не достигли консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Он отметил, что "для приглашения нового члена необходимо единогласное решение". Макрон добавил, что одним из препятствий к возвращению Москвы является "то, что кризис на Украине еще не разрешен".
При этом лидеры G7 согласны, что вести диалог с Россией необходимо, заключил Макрон.
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