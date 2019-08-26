Трамп еще раз пообещал пригласить Путина на встречу G7. Макрон дал понять, что это невозможно

"Приглашу ли я его? Конечно, приглашу. Сможет ли, психологически, он приехать? Думаю, это сложное дело для него", — сказал американский президент на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биарицце.

Трамп подчеркнул, что его не волнует, какие последствия для него лично повлечет приглашение российского лидера на саммит.

"Я не забочусь о политической стороне, меня это не волнует <…> Хорошо ли это? Может быть, нет, а может быть, да", — отметил президент США.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры "семерки" не достигли консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.

Он отметил, что "для приглашения нового члена необходимо единогласное решение". Макрон добавил, что одним из препятствий к возвращению Москвы является "то, что кризис на Украине еще не разрешен".

При этом лидеры G7 согласны, что вести диалог с Россией необходимо, заключил Макрон.