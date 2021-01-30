Трагическое ДТП в России: грузовик снес с трассы микроавтобус, погибли 12 человек(1)
В результате автокатастрофы в Самарской области 12 человек погибли, 11 человек госпитализированы. Для эвакуации использовалась санитарная авиация.
В результате автокатастрофы в Самарской области 12 человек погибли, 11 человек госпитализированы. Для эвакуации использовалась санитарная авиация.
В Самарской области грузовой автомобиль с прицепом снес с дороги пассажирский рейсовый микроавтобус. В результате трагедии 12 человек погибли. Авария случилась вечером в пятницу, 29 января, на федеральной трассе М5 "Урал".
По предварительным данным, на участке трассы, расположенном в Сызранском районе, водитель грузового автомобиля DAF допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Citroën. В медицинские учреждения с различными травмами доставлены 12 пострадавших, в том числе один несовершеннолетний, сообщается на сайте МВД РФ.
Между тем в микроавтобусе должно было находится всего лишь 16 пассажиров, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
По данным "Интерфакса", в результате лобового столкновения микроавтобус был практически уничтожен, для эвакуации пострадавших использовалась санитарная авиация, на месте происшествия работают психологи. Пять пострадавших находятся в реанимации.
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