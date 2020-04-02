02.04.2020, 20:09

Тиньков объявил об уходе с поста главы совета директоров Тинькофф Банка. Месяц назад он сказал, что у него лейкемия

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Олег Тиньков
Олег ТиньковФото: Андрей Шумаков

Олег Тиньков сообщил, что покинет пост главы совета директоров российского Тинькофф Банка и сосредоточится на своем здоровье. Миллиардер перевел свою долю в семейный траст, чтобы бизнес остался у его родных «при любых возможных обстоятельствах», даже в случае его смерти, сообщает Forbes.

”Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти”, — пояснил Тиньков. ”Я всегда рассматривал свою долю в капитале ”Тинькофф” в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем”, — отметил он.

В начале марта Тиньков сообщил, что у него была диагностирована острая форма лейкемии. ”Я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь”, — отмечал миллиардер. Он указывал, что не хотел раскрывать подробности, однако его молчание в свете инициированного США судебного процесса по обвинению в сокрытии $1 млрд ”вызвало некоторые вопросы и спекуляции”.

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