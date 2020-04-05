The Telegraph: Российская миссия по оказанию помощи Италии стала прикрытием для сбора разведданных

"Однако эта миссия вызвала подозрение в итальянских политических и военных кругах, и источники сообщили итальянским СМИ, что "80%" оборудования, ввезенного россиянами на массивных транспортных самолетах, является "бесполезной" и используется в качестве предлога для вмешательства", — пишет газета.

"Один из ведущих британских экспертов по химической и биологической войне заявил, что вполне вероятно, что контингент включает офицеров военной разведки из ГРУ, российского эквивалента МI-6. По его словам, они используют развертывание в Италии как возможность собирать сведения обо всем, от итальянских военных до транспортных систем", — утверждает The Telegraph.

"Как будто у них неожиданно случились все Рождественские праздники сразу, — заявил Хамиш де Бреттон-Гордон, бывший командующий британским Полком химической, биологической, радиационной и ядерной защиты (англ. Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Regiment).- Было бы наивно думать, что они не собирают разведданные. Для них это — открытая цель".

"По его словам, ему показалось странным, что итальянское правительство разрешило это развертывание. "Невероятно, что россиянам разрешили въехать в страну НАТО на крайне излишних основаниях", — сказал он The Telegraph. Итальянцы мало нуждались в дополнительных химических, биологических и радиологических ресурсах, считает он. "Они являются лидерами в химическом, биологическом, радиологическом и ядерном оружии в НАТО и в ЕС. Их считают золотым стандартом, и они обладают большими возможностями. Я не думаю, что им нужна партия стареющего российского оборудования", — сказал де Бреттон-Гордон, который покинул британскую армию в 2012 году в звании полковника.

"Тот факт, что миссию возглавляет генерал Сергей Кикоть, также вызывает подозрение. "Обычно если говорить про миссию из 100 солдат или около того, то ожидаешь, что ею будет командовать майор или самое большее — полковник. То, что ею командует "двухзвездный" генерал, представляется перебором", — заявил он.

"Поскольку Россия пока не сильно пострадала от вируса, Москва пользуется уязвимостью Запада. "Россияне в этом великолепны. Пока слева от вас большой шум, вы делаете что-то справа, пока никто не смотрит", — сказал он.