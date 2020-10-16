The Guardian: за отравлением Навального стоит ФСБ

Западные спецслужбы пришли к выводу, что Алексей Навальный был отравлен ФСБ, что означает, что это было сделано по указанию Кремля, пишет британская газета The Guardian.

По данным издания, это мнение разделяют власти Британии, Германии и Франции, что объясняет их решение включить в санкционный список директора ФСБ Александра Бортникова.

Источники издания считают, что операция была "задумана так, чтобы не убить Навального, а послать ему недвусмысленное предупреждение и вынудить его покинуть страну".

Два источника газеты назвали конкретное структурное подразделение ФСБ, которое, по их мнению, предприняло отравление. Это 2-я служба, она же Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (на официальном сайте ФСБ можно найти контактные данные подразделения с таким названием).

Европейские лидеры сразу после отравления Навального выступили с обвинениями в адрес российского государства, напоминает Guardian. Они пока не выступают с официальными обвинениями в адрес ФСБ или лично Путина. Однако источники издания в западных спецслужбах не сомневаются в причастности ФСБ, хотя это трудно доказать, добавляет газета.

Совет ЕС накануне опубликовал санкционный список, в который были включены Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и еще четыре представителя российских властей. Это первые западные санкции в связи с отравлением Навального.

Guardian помимо своих источников ссылается на центр "Досье", финансируемый Михаилом Ходорковским.

Источники центра "Досье" сказали, что "выбор "Новичка" был сознательным". "ФСБ имеет в своем распоряжении широкий ассортимент ядов, многие из которых неизвестны. Если бы они хотели убить Навального, то они бы это сделали", - цитирует "Досье" Guardian.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш прокомментировала публикацию Guardian. Больше всего, судя по всему, ее удивило утверждение источников издания о том, цели убить Навального не было - целью было сделать "недвусмысленное предупреждение" и вынудить политика уехать из России.

"Что может быть безобиднее, чем отравление "Новичком"!" - иронизирует Ярмыш.

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