Телеканал "Рустави 2" уволил ведущего, оскорбившего Путина в эфире

Об этом заявил во вторник, 20 августа, новый директор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия. По его словам, причиной увольнений послужил "конфликт интересов".

В начале июля "Рустави 2" оказался в центре скандала, после того как Георгий Габуния в воскресной передаче "Постскриптум" на русском языке больше минуты нецензурно оскорблял российского президента. В ночь на 8 июля канал на несколько часов прервал вещание, реагируя на угрозы в адрес своих журналистов. В заявлении медиакомпании говорилось о "нападках и угрозах" в адрес телеканала, в том числе со стороны грузинских официальных лиц.

В тот же день руководство телекомпании отстранило Габунию на два месяца от ведения эфиров. Однако увольнять его оно не планировало. Высказывания Габунии осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в Украине, тоже назвал речь Габунии "не очень уместной и безвкусной выходкой талантливого журналиста".