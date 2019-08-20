Телеканал "Рустави 2" уволил ведущего, оскорбившего Путина в эфире

Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в эфире, будет уволен. Кроме него, работу потеряют еще несколько журналистов и глава информационной службы канала.
Об этом заявил во вторник, 20 августа, новый директор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия. По его словам, причиной увольнений послужил "конфликт интересов".
В начале июля "Рустави 2" оказался в центре скандала, после того как Георгий Габуния в воскресной передаче "Постскриптум" на русском языке больше минуты нецензурно оскорблял российского президента. В ночь на 8 июля канал на несколько часов прервал вещание, реагируя на угрозы в адрес своих журналистов. В заявлении медиакомпании говорилось о "нападках и угрозах" в адрес телеканала, в том числе со стороны грузинских официальных лиц.
В тот же день руководство телекомпании отстранило Габунию на два месяца от ведения эфиров. Однако увольнять его оно не планировало. Высказывания Габунии осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в Украине, тоже назвал речь Габунии "не очень уместной и безвкусной выходкой талантливого журналиста".
Отшельники Лыковы: почему их 3 детей умерли одни за другим
Пассажирке А321 пожелали смерти после видео с места трагедии
Стало известно о загадочном грузе на борту малайзийского «Боинга»
В чем Роналду признался суду