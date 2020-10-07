Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России

Согласно документу, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская, 1982 года рождения, "разыскивается по статье УК". При этом, по какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, в базе данных не указано, обнаружил "Интерфакс".

Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.

В Белоруссии Тихановскую обвиняют по статье о призывах к действиям, направленным против национальной безопасности.