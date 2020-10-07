Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России, следует из базы данных МВД РФ.
Согласно документу, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская, 1982 года рождения, "разыскивается по статье УК". При этом, по какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, в базе данных не указано, обнаружил "Интерфакс".
Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.
В Белоруссии Тихановскую обвиняют по статье о призывах к действиям, направленным против национальной безопасности.
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