Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов. На свадьбе ее дочери пели Кобзон и Меладзе

"Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела обращение Совета судей и привлекла к дисциплинарной ответственности судью Краснодарского краевого суда Хахалеву. Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи", — сообщили агентству. "Внутренняя проверка показала, что Хахалева отсутствовала на рабочем месте в общей сложности 128 рабочих дней, прогуляв эти дни за несколько лет. Так, в 2017 году она не рассмотрела ни одного дела, в 2018 году ею рассмотрено только пять дел", — сказали в ведомстве, отметив, что судья лишена первого квалификационного класса.

Скандал вокруг судьи Краснодарского краевого суда начался летом 2017 года, когда распространилась информация о свадьбе ее дочери. По сообщениям ряда СМИ, гостей якобы развлекали певцы Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Адвокат Сергей Жорин, посчитав средний гонорар приглашенных звезд, в соцсетях написал, что расходы на торжество составили около $2 млн. Кроме того, СМИ сообщали о том, что диплом Хахалевой поддельный, совет судей края и СК РФ не нашли этому подтверждения. Ведомства также проверили сведения о финансировании свадьбы, не обнаружив ни одного факта, порочащего репутацию судьи.

Хахалеву назначили судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей. В ее собственности находится жилой дом площадью 66 кв. м и два земельных участка площадью 300 и 851 кв. м.