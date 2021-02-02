Суд заменил Навальному условный срок реальным: три с половиной года общего режима

Навальному назначено три с половиной года колонии общего режима. Ему будет зачтен срок, проведенный под домашним арестом.

Также засчитывается время нахождения Навального под стражей с 17 января 2021 года по 02 февраля 2021 года.

Навальный, решил суд, отправляется в колонию на 2 года 8 месяцев.

До вступления приговора в силу Навальный будет находиться под стражей.

Защита Навального будет добиваться его освобождения и обжалует решение суда, заявила ”Интерфаксу” адвокат Навального Ольга Михайлова.

Как напоминает ТАСС, 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком на пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократного привлечения к административной ответственности.

Управление ФСИН по Москве в декабре прошлого года подал представление в суд о замене Навальному вида наказания из-за систематических нарушений возложенной на него обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока — 29 декабря 2020 года.

Подробнее о ходе судебного заседания и событий вокруг него читайте в нашей онлайн-трансляции.

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