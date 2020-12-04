Суд в Нидерландах отказался приостановить тяжбу РФ с экс-акционерами ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отказался удовлетворить ходатайство России о приостановке разбирательства, в рамках которого бывшие акционеры компании Михаила Ходорковского ЮКОС пытаются взыскать с РФ 50 млрд долларов США. Решение суда означает, что экс-акционеры могут продолжать добиваться исполнения арбитражных решений, ожидая итогового судебного вердикта, говорится в сообщении суда в Гааге, обнародованном в пятницу, 4 декабря. Слушания по существу в Верховном суде королевства состоятся в начале 2021 года.

Минюст РФ протестует

Российская Федерация расценивает решение Верховного суда Нидерландов по делу ОАО "НК "ЮКОС" как необоснованное и продолжит отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и других юрисдикциях, говорится в заявлении Министерства юстиции РФ, опубликованном в пятницу в интернет-портале ведомства.

"По мнению Минюста России, Верховный суд Нидерландов неправомерно применил чрезмерно строгий стандарт при оценке шансов на удовлетворение поданной в мае этого года кассационной жалобы Российской Федерации. Суд также отказался принять во внимание многочисленные доводы российской стороны о недобросовестных действиях бывших акционеров ОАО "НК "ЮКОС", предпринятых ими в рамках попыток обращения взыскания на имущество, не принадлежащее Российской Федерации или защищенное дипломатическим иммунитетом, в том числе — неправомерную попытку обращения взыскания на товарные знаки ФКП "Союзплодоимпорт", а также многочисленные иные попытки ареста имущества, отмененные судами различных государств. Верховный суд Нидерландов также проигнорировал подставной характер компаний-однодневок, выступающих стороной разбирательства", — утверждается в заявлении Минюста России.

Решение Третейского суда в Гааге по делу "ЮКОС против РФ"

Дело ЮКОСа началось в 2003 году, когда нефтяную компанию обвинили в неуплате налогов. Совладелец компании Михаил Ходорковский и предприниматель Платон Лебедев были арестованы и приговорены к лишению свободы, Ходорковский освободился в декабре 2013 года, Лебедев — в январе 2014-го. Компания была объявлена банкротом в 2007 году.