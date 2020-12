Суд в Нидерландах отказался приостановить тяжбу РФ с экс-акционерами ЮКОСа

В июле 2014 года Постоянная палата третейского суда в Гааге обязала РФ выплатить бывшим главным акционерам ЮКОСа — Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd. — компенсацию в размере 50 млрд долларов. Москва обжаловала решение Гаагского арбитража, но в феврале 2020 года апелляционный суд в Гааге вынес решение в пользу мажоритарных акционеров нефтяной компании. В июне 2020-го Верховный суд Нидерландов принял жалобу России, оспорившей решение апелляционного суда.

Кроме того, экс-акционеры ЮКОСа обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества. Так, в июне 2015 года во Франции и Бельгии был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения суда сочли российским. А в мае 2020-го экс-акционеры добились ареста в юрисдикции Нидерландов принадлежащих России алкогольных брендов, однако в октябре суд в Гааге снял арест.

В ноябре 2020 года суд американского округа Колумбия удовлетворил ходатайство РФ о приостановке тяжбы с бывшими акционерами ЮКОСа до 18 ноября 2022 года или до завершения параллельного процесса в Нидерландах. Стороны обязаны каждые полгода предоставлять суду в США совместный отчет о ходе разбирательства в Гааге.