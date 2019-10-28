Суд арестовал устроившего стрельбу в воинской части солдата-срочника

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамсутдинова на тот срок, о котором просило следствие", — сказала собеседница агентства. Шамсутдинова заключили под стражу до 27 декабря, ему предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц.

Как сообщил ТАСС источник, Шамсутдинову назначена психолого-психиатрическая экспертиза, "которая должна установить причины трагедии и выявить психическое состояние солдата на момент происшествия".

По данным СК РФ, Шамсутдинов вечером в пятницу, 25 октября, расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый был задержан в тот же день.

В пятницу в Минобороны сообщили, что военнослужащий устроил стрельбу, по предварительным данным, на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Управляющая делами администрации Вагайского муниципального района Елена Шаргина сообщила ТАСС, что Шамсутдинов вырос в селе Вагай Тюменской области в семье сотрудников МВД, он "воспитанный, общительный, заботливый и внимательный".