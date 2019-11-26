26.11.2019, 17:30

Студент МГУ рассказал, что его избили сотрудники ФСБ. Они требовали признаться в создании террористической организации

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Moskva
MoskvaFoto: Roman Starapopov

Студент первого курса философского факультета МГУ Марат Нигматулин, заявил, что двое сотрудников ФСБ избили его и порезали ножом руки в библиотеке университета, требуя признаться в создании террористической организации. Об этом пишетДождь”, передает "Новая газета".

Студент первого курса философского факультета МГУ Марат Нигматулин, заявил, что двое сотрудников ФСБ избили его и порезали ножом руки в библиотеке университета, требуя признаться в создании террористической организации. Об этом пишет ”Дождь”.

Нигматулин, который является фигурантом дела об оправдании терроризма из-за расклейки листовок, рассказал, что 20 ноября в Шуваловском корпусе МГУ его встретили двое мужчин, представились сотрудниками ФСБ и потребовали пройти с ними. Затем, по словам студента, его начали бить и потащили в один из читальных залов библиотеки.

”Они начали требовать, чтобы я написал явку с повинной, где рассказал о том, что я будто бы "создал террористическую организацию численностью в сто человек", "устроил теракты в Керчи, Архангельске и Благовещенске", "установил тесные связи с немецкой, французской, британской и кубинской разведками", "много лет трудился на Ватикан", "продавал иностранцам военные секреты России"”, — цитирует ”Дождь” заявление студента, которое он подал на имя ректора МГУ Виктора Садовничего.

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По словам Нигматулина, он говорил, что ни в чем подобном не замешан, и ему резали руки складным ножом — всего студент насчитал у себя 22 пореза. Кроме того, вспоминает Нигматулин, ему ставили на голову тяжелую книгу и били по ней кулаком, и отпустили, пригрозив убить, если он ”в самое ближайшее время” не напишет явку с повинной. Нигматулин отмечает, что его пытали около двух часов, и все это время в библиотеке находился мужчина, который не участвовал в происходящем.

Осенью 2018 года после того, как студент керченского колледжа Владислав Росляков, придя на учебу с самодельными бомбами и помповым ружьем, убил более 20 человек, на Нигматулина завели уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК).

Причиной уголовного преследования стали расклеенные Нигматулиным в Москве листовки, на которых было написано, что ответственность за случившееся в Керчи брала на себя организация ”Революционные школьники”. По словам Нигматулина, он выдумал эту организацию и расклеил листовки, чтобы произвести впечатление на одноклассницу.

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