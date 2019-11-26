Студент МГУ рассказал, что его избили сотрудники ФСБ. Они требовали признаться в создании террористической организации

Студент первого курса философского факультета МГУ Марат Нигматулин, заявил, что двое сотрудников ФСБ избили его и порезали ножом руки в библиотеке университета, требуя признаться в создании террористической организации. Об этом пишет ”Дождь”.

Нигматулин, который является фигурантом дела об оправдании терроризма из-за расклейки листовок, рассказал, что 20 ноября в Шуваловском корпусе МГУ его встретили двое мужчин, представились сотрудниками ФСБ и потребовали пройти с ними. Затем, по словам студента, его начали бить и потащили в один из читальных залов библиотеки.

”Они начали требовать, чтобы я написал явку с повинной, где рассказал о том, что я будто бы "создал террористическую организацию численностью в сто человек", "устроил теракты в Керчи, Архангельске и Благовещенске", "установил тесные связи с немецкой, французской, британской и кубинской разведками", "много лет трудился на Ватикан", "продавал иностранцам военные секреты России"”, — цитирует ”Дождь” заявление студента, которое он подал на имя ректора МГУ Виктора Садовничего.