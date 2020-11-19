"Стреляли не солдаты, а сотрудники КГБ". Следователь рассказывает, как происходил расстрел рабочих в Новочеркасске

Газета.ру публикует интервью интервью Юрия Баграева, который расследовал Новочеркасскую трагедию.

"Я возглавил следственную группу, которая расследовала все обстоятельства дела с 1992 по 1994 год, — говорит Баграев. — Необходимо было установить, насколько законны и оправданны были действия должностных лиц. Выяснить, кто же все-таки применил оружие на площади — это была одна из главных задач, стоявших передо мной. Речь тогда шла только о военнослужащих Советской армии и внутренних войск. В 1960-х годах события в Новочеркасске оценили так: антисоветские элементы спровоцировали несознательных рабочих на забастовку и последующую демонстрацию к горкому КПСС, которая была законно пресечена с помощью оружия военнослужащими Советской армии. Согласно оценке 90-х годов, была произведена карательная акция — расстрел на площади безоружных людей военнослужащими. Но не зря говорят, что истина посередине. Там действительно были массовые беспорядки, требовавшие законного пресечения. Толпу спровоцировали взять штурмом городской отдел милиции (ГОМ), последовала стрельба, появились жертвы. И был расстрел людей на площади. Фильм ("Дорогие товарищи" — прим. RusDelfi) основан на реальных событиях. В нем очень много документального. Кстати, в картине захватившие здание горкома люди требуют вызвать маршалов Климента Ворошилова и Семена Буденного, которые устанавливали советскую власть на Дону. Так все и было.

Вроде бы толпа начала успокаиваться и рассасываться. Вдруг что-то случилось — и люди массово рванули внутрь, выломав двери. У одного из солдат отобрали автомат. Другим пришлось открыть огонь.

— Почему вы уверены, что в людей стреляли сотрудники 9-го управления КГБ, а не военнослужащие Советской армии?

— Я стал находить людей с огнестрельными ранениями, которые они не могли получить, стоя перед строем солдат. Представляете, сколько было бы трупов, если бы эти солдаты открыли огонь по толпе из 40−50 автоматов? Некоторые люди получили ранения сбоку. Были жертвы и вообще на другой стороне улицы. Например, погибла парикмахер Грибова, находившаяся в салоне за площадью на улице Московской. Как туда могли залететь автоматные пули? Еще одна женщина получила страшное ранение в бедро в скверике за горкомом. Солдаты даже теоретически бы туда не достали. Стреляли сверху. Кроме того, мы нашли свидетелей, которые видели, как после стрельбы из здания горкома выходили люди в гражданской одежде и с СВД (снайперская винтовка Драгунова. — RusDelfi). Было много ранений в конечности. У меня сложилось впечатление, что людей не хотели убивать, а просто калечили. Хотели так наказать. Это мое личное мнение. В 1962 году у нас не было спецподразделений типа ”Альфы” или ОМОНа. Методом исключения — стрелять могли люди из 9-го управления КГБ, охранявшие высокопоставленных лиц. В Новочеркасск приехала половина членов Президиума ЦК КПСС. Можно представить, сколько с ними было сотрудников охраны. Функции охраны во время таких визитов предполагают расположение снайперов на крышах.