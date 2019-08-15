15.08.2019, 21:16

Стрельба в Подмосковье: мужчина потребовал коньяк, после чего сдался полиции

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РИА "Новости"
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Стрельба в Подмосковье: мужчина потребовал коньяк, после чего сдался полиции
pixabay.com

Полиция в четверг вечером задержала мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках.

Ранее правоохранители передали этому мужчине коньяк – такое требование он выдвинул во время переговоров.

После задержания мужчину вывели из магазина, посадили в автомобиль и увезли. Правоохранители снимают оцепление и уходят с места происшествия.

В четверг в полицию поступило сообщение, что в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача слышны хлопки, похожие на выстрелы. Полиция установила, что туда вошел мужчина и выстрелил в потолок из неустановленного оружия.

Полиция вела с ним переговоры. По информации СМИ, забаррикадировавшийся стрелок был пьян и потребовал у полицейских бутылку коньяка.

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