Страшный пожар в российском поселке: 11 погибших

”Один из пострадавших — мужчина 1994 года рождения — получил медпомощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался. Еще один мужчина 1986 года рождения после осмотра в Асиновской районной больнице был направлен на амбулаторное лечение, в госпитализации он не нуждался”, — говорится в сообщении ведомства.
На месте продолжает работать бригада скорой помощи Асиновской районной больницы.
Как сообщил РИА ”Новости” представитель экстренных служб региона, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электрооборудовании.
”В качестве основной версии пожара рассматривается короткое замыкание в электрооборудовании, в частности, в обогревательном приборе”, — сказал собеседник агентства.
По данным экстренных служб региона, сгоревшее помещение было общежитием, в котором проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО ”Гринвуд”. СМИ сообщают, что дом находился на территории частной пилорамы, которой владеют двое граждан Китая, а все рабочие проживали в нем легально.
Одноэтажное деревянное здание загорелось ранним утром 21 января, информация о пожаре поступила экстренным службам в 4:05 (00:05 мск). Когда на место прибыло первое подразделение МЧС, дом уже был полностью охвачен огнем. В ликвидации последствий возгорания участвовали 39 человек и 14 единиц техники. Полностью потушить пожар удалось в 6:35 (2:45 мск). Площадь пожара составила 208 кв. метров, кровля здания обрушилась. Тела погибших спасатели доставали из-под обломков.
Региональное следственное управление возбудило по факту гибели 11 человек уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст.109 УК РФ).
Для расследования создана следственная группа, в которую входят четыре следователя и три следователя-криминалиста. Как сообщается на сайте ведомства, группу возглавил опытнейший сотрудник управления — следователь по особо важным делам Станислав Богданов.
”Ход расследования уголовного дела находится под личным контролем руководителя управления”, — добавили в ведомстве.
Еще один пожар, унесший жизни, произошел утром 21 января в Кемеровской области — в городе Киселевске при возгорании в частном доме погибли двое взрослых и ребенок. По словам пресс-секретаря регионального Центра медицины катастроф Антона Дужика, 61-летняя женщина, 56-летний мужчина и девочка 9 лет скончались до приезда скорой помощи. Еще один 15-летний подросток выжил, его госпитализировали с термическим ожогом кистей и спины.
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