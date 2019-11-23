"Стоял, плакал": мэр российского города попал в ДТП — погибла его жена

По словам главы города Черемхово Вадима Семенова, состояние Кариха не является тяжелым, он чувствует себя нормально. Ранее появились сообщения, что сначала мэр Тулуна отказался от госпитализации, а потом некоторые СМИ опубликовали информацию, что чиновника отвезли в больницу с подозрением на инфаркт.
”Состояние нормальное, он находится в больнице, проведено полное обследование. Его госпитализировали, он находится в травмцентре города Черемхово, мы его привезли сюда <…>. Я только что с ним разговаривал, он сказал, что чувствует себя нормально”, — сообщил Семенов ТАСС.
По данным источника Telegram-канала ”Раньше всех. Ну почти” Карих, по предварительной информации, во время ДТП получил только ушиб грудной клетки.
Информацию о том, что его состояние не является тяжелым и что он отделался только ушибом, ранее в разговоре с ТАСС подтвердил источник в областных органах власти. ”Он [Карих] сначала отказался от госпитализации, насколько известно, у него ушиб грудной клетки. Но дети настояли на госпитализации, его должны доставить в Черемховскую городскую больницу. Он не в тяжелом состоянии”, — рассказал собеседник.
Вместе с тем источник в правоохранительных органах сообщил СМИ, что состояние мэра иркутского Тулуна тяжелое. ”Автомобиль Кариха врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате ДТП погибла его жена”, — рассказал агентству правоохранитель.
Факт аварии подтвердила ТАСС вице-мэр города Елена Абрамова. ”Пока официальных сведений никаких. ДТП. Все, что написано, примерно так и есть”, — рассказала она.
Чиновница отметила, что, согласно уставу города, если по каким-либо причинам непосредственный глава города отсутствует, его обязанности исполняет вице-мэр. ”Я думаю, что Юрий Владимирович сильный человек и вернется после определенных процедур на свое рабочее место”, — добавила она.
Тем временем этим делом уже занялся Следственный комитет, начав доследственную проверку. Кроме того, следователи выложили в сеть видео с места происшествия. Видно, как серая легковушка, практически полностью разбитая спереди (по большей части с правой стороны), стоит на трассе. Со стороны пассажирской двери на асфальте видна алая лужа крови. Примерно в метрах двух заметен грузовик, задняя часть которого примята. Удар был такой силы, что автомобиль мэра развернуло почти на 90 градусов.
Вот как вернуть карту, которую «съел» банкомат: все просто
Кошмар «Русского богатыря». Нокаут за секунду до конца боя
Студентка выпала из самолета, выломав дверь на высоте
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева