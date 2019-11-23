"Стоял, плакал": мэр российского города попал в ДТП — погибла его жена

В Иркутской области произошло смертельное ДТП. За рулем автомобиля, который ехал по трассе в Черемховском районе, сидел мэр города Тулун Юрий Карих, рядом с ним ехала его жена. Мужчина отделался ушибами и незначительными повреждениями, а его жена скончалась на месте.

Как передает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Тулуна, авария произошла после 21.00 по местному времени (после 16.00 мск). По предварительным данным легковушка врезалась в стоящий на обочине грузовик. Основной удар пришелся на правую сторону, там как раз сидела жена главы города.

”Его автомобиль, направлявшийся по трассе в сторону Тулуна, столкнулся с грузовиком”, — рассказал источник РИА ”Новости” в администрации города. Отмечается, что все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как отмечает Telegram-канал Mash, у машины, которая стояла на обочине были выключены габариты. По предварительной версии, мэр мог просто не заметить автомобиль в темноте. Как отметил водитель скорой помощи, которая в это время проезжала мимо места ДТП, он не увидел на месте трагедии следов от торможения. Мужчина предположил, что легковушка врезалась в грузовик как шла по трассе.

”Мужчина плакал стоял, видать перед нами незадолго врезался. Ничего не говорил, в шоке был”, — отметил водитель ”скорой”, говоря о пострадавшем мэре Тулуна.