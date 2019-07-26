Столтенберг посоветовал членам НАТО готовиться "к смерти" ДРСМД

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны — члены НАТО готовиться к прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление Столтенберг сделал в интервью Der Spiegel, выдержки из которого журнал публикует в пятницу, 26 июля.

"К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД", — заявил он. "Если РФ не сделает этого до 2 августа, договор "умрет", — предупредил Столтенберг.

Россия разработала новую ракету



Ранее в комментарии газете Frankfurter Allgemeine Zeitung генсек альянса писал, что "Россия расторгла ДРСМД и тем самым создала серьезную угрозу нашей безопасности". "Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти" это соглашение, подчеркивал он. "В противном случае она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора, в результате которого мир станет менее стабильным для всех нас", — указывал Йенс Столтенберг.

При этом он предупредил, что Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и даже разместила ее. Конкретного места базирования он, однако, не назвал.

Срок ультиматума США истекает в августе