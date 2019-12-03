Столтенберг: НАТО поможет Польше и странам Балтии в случае нападения России

"Если на Польшу и страны Балтии будет совершено нападение, на него ответит весь альянс", — сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что Североатлантический альянс не видит врага в России. "Однако мы должны быть уверены, что в одной из стран НАТО не повторится того, что произошло в Украине, — вооруженного вторжения России в соседнюю страну", — сказал Йенс Столтенберг.

Перед началом открывшегося 3 декабря в Лондоне саммита НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил блокировать план альянса по обороне Польши и стран Балтии, если НАТО не признает террористической организацией силы самообороны сирийских курдов (YPG). Спор об этом может стать одной из главных тем встречи в Лондоне.