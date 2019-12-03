Столтенберг: НАТО поможет Польше и странам Балтии в случае нападения России(15)
Польша и страны Балтии могут рассчитывать на военную помощь НАТО, если Россия нападет на них. Разместив своих военнослужащих в этих странах, Североатлантический альянс посылает "сильный сигнал в адрес России", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью польской газете Rzeczpospolita во вторник, 3 декабря.
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